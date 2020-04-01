Правительство создало комиссию для исполнения решений ЕСПЧ

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Кабинет Министров на заседании 1 апреля принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека. Такой шаг позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов государственной власти для своевременного исполнения решений ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, Украина занимает третье место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде.

По его словам, количество заявлений по таким делам против Украины достигает 8700, что составляет 14,5% от общего количества зарегистрированных Европейским судом дел относительно 47 государств-членов Совета Европы.

"По состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом принято 1434 решения, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней. Мы должны обеспечить исполнение этих решений ЕСПЧ", - сказал Малюська.

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