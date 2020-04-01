Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук

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Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук

Правительство Беларуси временно запретило вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

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Топ комментарии
+3 Підлога Маккартні
А картофку? Беларусь запретила вывозить из страны гречку, чеснок и лук - Цензор.НЕТ 2875
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01.04.2020 16:21
+1 Anton755
Не Беларусь, а ЕАЭС.
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01.04.2020 16:21
+1 Підлога Маккартні
ЗАварите термосок шиповника (шипшины) там витамина Ц больше чем во всяких цытрусах-фигитрусах. рекомендую!!!1
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01.04.2020 16:52
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