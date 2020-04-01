Кабмин усиливает карантин: Запрет на посещение общественных мест без масок и прогулки в парках

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Для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина - до 24 апреля 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает необходимым ввести более жесткие требования по карантину .

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В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 г. на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

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- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Соответствующие изменения с однодневным доработкой предложены к постановлению №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" на заседании Кабинета Министров. Постановление будет изложено в новой редакции.