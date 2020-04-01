Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19

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Белорусские фанаты отказались ходить на футбольные матчи: не верим статистике по COVID-19

Фанаты клуба "Неман" из Гродно заявили о бойкоте национального чемпионата по футболу из-за недоверия к официальной статистике по распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусский чемпионат по футболу не был прекращен, несмотря на эпидемию коронавируса. Игры транслируют там, где раньше и не подумали бы этого делать. И по большей части смеются над нами", – говорится в заявлении фанатов футбольного клуба.

В обращении к другим активным болельщикам они отмечают: пока обществу будут врать о реальной картине распространения заболевания, гродненские болельщики не будут посещать как домашние, так и выездные матчи своей команды. Фанаты "Немана" призывают присоединиться к своей акции также болельщиков других клубов. Этот призыв уже поддержали ультрас солигорского "Шахтера".

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Гродненцы также призвали Белорусскую федерацию футбола приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире.

Беларусь осталась единственной страной Европы, где национальный футбольный чемпионат и другие массовые спортивные мероприятия не были приостановлены в связи с эпидемией.

В Беларуси также официально не объявлен карантин из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко называет информацию о коронавирусе "психозом".

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Коронавирус и карантин
Беларусь карантин футбол фанаты COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Kenwood HiFi
Сразу видно - агенты Газдепа, трактор их вылечит
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01.04.2020 16:29
+3 Bigukrman я
да батька сказал вируса нет значит нет, он в Италии на футболе хорошо отдохнули, теперь по 1000 трупов грузовиками каждое утро вывозят, зато фанаты довольные остались.
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01.04.2020 16:32
+1 Поедатель Зябликов
Имеют право защищаться как считают нужным, пока это не нарушает моего права наслаждаться весной.
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01.04.2020 16:27
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