Разумков подписал и направил на подпись президенту закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

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Разумков подписал и направил на подпись президенту закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон, продолжающий выплаты государственной помощи малообеспеченным категориям населения на период карантина в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ВР.

Спикер Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как сообщалось, законопроект №3275, принятый на внеочередном пленарном заседании Рады в понедельник, гарантирует на период карантина продолжение выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.

Также читайте: Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

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Топ комментарии
+2 Олександр Томах 2281dc78
....о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина.....то есть - всем!
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01.04.2020 16:47
+2 Старый зольдат
Лучше бы Венедиктова по просьбе Баканова подписала ордер на арест братанов - Ермаков. пока "кредиторы" им попки паяльниками не разорвали до смети.
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01.04.2020 16:48
+1 Підлога Маккартні
А семья зеленских малообеспеченная или нит? Разумков подписал и направил на подпись закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина - Цензор.НЕТ 9069
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01.04.2020 16:45
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