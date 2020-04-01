Шепетовский ремонтный завод передал ВСУ 5 отремонтированных САУ "Гвоздика", - "Укроборонпром"

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ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", передал Вооруженным силам Украины очередную партию из 5 отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По словам директора Шепетовского ремонтного завода Олега Туринского, в условиях карантина Шепетовский ремонтный завод был вынужден выйти на простой, но часть работников, задействованных в выполнении ГОЗ, выполняла свою работу с соблюдением безопасности режима.

Всего в первом квартале 2020 г. Шепетовский ремонтный завод отгрузил Министерству обороны Украины 20 отремонтированных единиц техники, из них 16 САУ 2С1 "Гвоздика" и 4 самоходных гаубиц 2С3М "Акация".

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ГП "Шепетовский ремонтный завод" специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения, техническом обслуживании и ремонте базовых шасси, а также производит запасные части для ракетно-артиллерийского вооружения.