Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

4777 126

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун попросила американского изобретателя и миллиардера, глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине апараты для искусственной вентиляции легких.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал он.

В комментарии к "твиту" Маска обратилась Ульяна Супрун.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек".

Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственной вентиляции легких

Коронавирус и карантин
карантин Маск Илон Супрун Ульяна COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23 Підлога Маккартні
Уляна красава, хоть что-то делает человек в отличие от шайки зебилов, которые в борьбу с коронавирусом вложили аж ноль хрен целых, ноль хрен десятых!!!! Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины - Цензор.НЕТ 1572
показать весь комментарий
01.04.2020 17:08
+22 No48
Шо, апять барыги Украину спасают!?
Клаваны, а вы шо?...
показать весь комментарий
01.04.2020 17:08
+9 Ksenia VB
Уляна краще з усіх би впоралась з епідемією.
То вам не зелені ссікуни.
показать весь комментарий
01.04.2020 17:10
Смотреть комментарии