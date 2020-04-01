Следующее внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля, - представитель Кабмина в ВР Мокан

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В повестке дня - разблокирование подписания закона о рынке земли и изменения в Госбюджет-2020

В Верховной раде Украины не исключают, что внеочередное заседание парламента может состояться 6-8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в ВР Василий Мокан (СН), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент должен рассмотреть изменения в государственный бюджет на этот год в связи с пандемией коронавируса.

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"Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета. - Ред.). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Согласно регламенту, пройдет 7 дней и можно рассматривать в Верховной раде. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет. Я не знаю, будет ли это понедельник, вторник или среда. Будет официально, будем собираться. Проблем с кворумом, так же как и на этот раз, возникнуть не должно", - заявил Мокан.

"Я думаю, что удастся найти компромиссный вариант по госбюджету, чтобы его поддержали депутаты не только фракции" Слуга народа ". Второе, это то, что мы проголосовали за сокращенный срок рассмотрения законопроекта" О банковской деятельности "во втором чтении. Это также 7 дней. Вполне вероятно, что и этот вопрос повестки дня нужно будет рассмотреть", - заявил Мокан.

По его словам, также на внеочередном заседании на следующей неделе Рада должна рассмотреть постановления об отмене закона об обороте земли.

"Также будут рассмотрены эти постановления, для того, чтобы дать возможность разблокировать подписание законопроекта", - добавил представитель Кабмина в парламенте.

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Нардеп подчеркнул, что в изменениях в бюджет будут проголосованы вопросы выделения Пенсионному фонду 19 млрд гривен.

"Я думаю, что с этими изменениями, которые в бюджет будут подаваться, будут комплексно решаться и вопросы социального обеспечения граждан. Это вопрос не только о создании фонда на борьбу с коронавирусом. Это и вопрос обновления доходной и расходной частей. В том числе, и направление 19 млрд гривен в Пенсионный фонд. Думаю, эти вопросы будут рассматриваться Верховной радой комплексно", - заявил Мокан.