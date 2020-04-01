Более 22 тысяч учителей прошли курс дистанционного обучения, - "Дія"
Уже более 22 тысяч учителей успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія. Цифрова освіта".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram приложении "Дія".
"Более 22 тысяч учителей уже успешно прошли новый курс дистанционного обучения на платформе "Дія.Цифрова освіта!"", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее до конца года Минцифры планируют запустить более 20 образовательных сериалов.
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