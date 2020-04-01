Fiat столкнулся с КамАЗом на Николаевщине, погиб водитель легковушки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
1 апреля в 12:58 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-14 "Одесса-Николаев" возле с. Красное Березанского района Николаевской области при участии легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового КамАЗа.
В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель легковушки, водителя грузовика зажало конструктивными элементами транспортного средства.
Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.