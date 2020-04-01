С мая 8,6 млн пенсионеров будут получать проиндексированные пенсии, - Минсоцполитики

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Кабмин принял постановление о повышении пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году. Соответствующее решение, разработанное Министерством социальной политики, было принято 1 апреля на заседании правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Постановлением, в частности, предусмотрена индексация пенсий в мае 2020 года на 11%.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, указанная индексация не охватит всех пенсионеров, фактически повышение пенсии в среднем на 260 гривен получат 6,9 млн пенсионеров.

"Поэтому пенсионерам, стаж работы которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин, будет повышена минимальная пенсионная выплата до 2100 гривен. С учетом этого, всего повышение в мае получат 8,5 млн пенсионеров ", - заявила министр.

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