Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию

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Главврач мелитопольской горбольницы и его заместитель заразились коронавирусом COVID-19, еще 12 медиков находятся на самоизоляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Укринформу" в областном лабораторном центре Минздрава.

"Коронавирус диагностирован у главврача КНП "ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", еще 12 сотрудников учреждения находятся на самоизоляции", - подтвердили в лабцентре.

Кроме того, больна заместитель главврача. В медучреждении на звонки не отвечают, на официальном сайте ТМО соответствующей информации нет.

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В Мелитопольском горсовете ранее сообщали, что за минувшие сутки коронавирус лабораторно подтвержден у четырех жителей Мелитополя.

"Двое госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение. Еще два пациента находятся на самоизоляции, наблюдаются своими семейными врачами и получают лечение в домашних условиях. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В проведении искусственной вентиляции легких никто не нуждается", - говорится в сообщении.

Двое из заболевших (среди которых и главврач) - выезжали за пределы Украины (Египет, страны Европы). Еще двое, возможно общались с зараженными людьми, у которых не было клинических проявлений инфекции.

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На сегодняшний день определяется круг контактных лиц зараженных.

Всего в области коронавирус диагностирован у 18 человек (9 — жители Запорожья, 6 - Мелитополя, 2 - Мелитопольского района, 1 — Бердянска).