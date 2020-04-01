Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко. ДОКУМЕНТ

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Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин процитировал ответ главы ЦИК Олега Диденко на свой депутатский запрос о возможных сроках проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Ответ он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос. На вопрос - при каких условиях могут состояться выборы на оккупированных территориях Донбасса, - руководитель ЦИК ответил исчерпывающе. Я переведу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем", — написал Рахманин.

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Депутат привел полный список условий, которые глава ЦИК назвал необходимыми для проведения выборов.

"- Прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;

- вывод российских оккупационных войск, их военной техники;

- разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;

- восстановление полного контроля за государственной границей;

- восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;

- восстановление деятельности правоохранительных органов;

- безусловное обеспечение безопасности граждан;

- создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;

- обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;

- ПОЛНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ;

- восстановление деятельности местных организаций политических партий;

- определение перечня реально существующих населенных пунктов;

- УСТАНОВКА реального количества ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА;

- Обновление базы данных Государственного реестра избирателей ...", — написал Рахманин.

"Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?" — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер

Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 01
Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 02
Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 03Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 04
Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 05
Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко 06

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Топ комментарии
+6 Александр Харченко 5e7fb82a
Надо выпихнуть Ермака в лугандон. Пусть там выбирает между пулей, изнасилованием чеченами или коронавирусом... Или получит всё одновременно в турборежиме...
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01.04.2020 18:12
+4 Юрий Коско
кадыров закрывает границу Чечни на въезд и выезд с 5 апреля. Это если каждый "солдат путина" закроется от путина, то с кем останется путин?
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01.04.2020 18:05
+4 Envoy
С вирусом .
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01.04.2020 18:06
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