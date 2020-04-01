Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко. ДОКУМЕНТ

Ответ он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос. На вопрос - при каких условиях могут состояться выборы на оккупированных территориях Донбасса, - руководитель ЦИК ответил исчерпывающе. Я переведу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем", — написал Рахманин.
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Депутат привел полный список условий, которые глава ЦИК назвал необходимыми для проведения выборов.
"- Прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;
- вывод российских оккупационных войск, их военной техники;
- разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;
- восстановление полного контроля за государственной границей;
- восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;
- восстановление деятельности правоохранительных органов;
- безусловное обеспечение безопасности граждан;
- создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;
- обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;
- ПОЛНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ;
- восстановление деятельности местных организаций политических партий;
- определение перечня реально существующих населенных пунктов;
- УСТАНОВКА реального количества ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА;
- Обновление базы данных Государственного реестра избирателей ...", — написал Рахманин.
"Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?" — подытожил он.
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