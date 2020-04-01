Выборы на оккупированном Донбассе невозможно провести в обозримом будущем, - Рахманин цитирует главу ЦИК Диденко. ДОКУМЕНТ

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Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин процитировал ответ главы ЦИК Олега Диденко на свой депутатский запрос о возможных сроках проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

Ответ он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получил ответ председателя Центризбиркома Олега Диденко на свой депутатский запрос. На вопрос - при каких условиях могут состояться выборы на оккупированных территориях Донбасса, - руководитель ЦИК ответил исчерпывающе. Я переведу содержание письма с юридического языка на общечеловеческий: эти выборы невозможно провести в обозримом будущем", — написал Рахманин.

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Депутат привел полный список условий, которые глава ЦИК назвал необходимыми для проведения выборов.

"- Прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии;

- вывод российских оккупационных войск, их военной техники;

- разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;

- восстановление полного контроля за государственной границей;

- восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях;

- восстановление деятельности правоохранительных органов;

- безусловное обеспечение безопасности граждан;

- создание условий для возвращения внутренне перемещенных лиц;

- обследование жилого и административного фонда на предмет безопасности для людей;

- ПОЛНОЕ РАЗМИНИРОВАНИЕ;

- восстановление деятельности местных организаций политических партий;

- определение перечня реально существующих населенных пунктов;

- УСТАНОВКА реального количества ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА;

- Обновление базы данных Государственного реестра избирателей ...", — написал Рахманин.

"Для понимания: только полное разминирование займет годы. В этом году, говорите?" — подытожил он.

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