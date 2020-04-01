Доплаты до 500 гривен будут получать 1,5 миллиона пенсионеров, - ПФ

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1 апреля Кабмин принял решение, согласно которому пенсионеры старше 80 лет будут ежемесячно получать "компенсационную выплату к пенсии" в размере до 500 гривен.

Как уточняют в пресс-службе Пенсионного фонда, за апрель выплаты получат 1,5 миллионов пенсионеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Тем пенсионерам, кому 80 лет исполнится после 1 апреля 2020 года, ежемесячная компенсация будет устанавливаться с даты достижения такого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановлением правительства доплата будет начисляться тем, кто получает меньше 9205 гривен в месяц.

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"Кроме того, если пенсионер старше 80 лет имеет страховой стаж не менее 25 лет человек или 20 лет женщина, то после установления доплаты размер пенсии не может быть ниже 2600 гривен", - добавляют в ПФ.

Выплаты надбавок начнутся с 7 апреля.

Остальные выплаты (в том числе 1000 гривен для пенсионеров, которые получают меньше 5000 в месяц) Пенсионный фонд готов провести сразу после того, как Верховная Рада внесет изменения в бюджет на 2020 год.

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Напомним, Кабинет Министров 1 апреля принял постановление, которое предусматривает ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 гривен. Также документ предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.