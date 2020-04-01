Крымского активиста Приходько перевезли в российский Краснодар, а 9 апреля начнется суд, - правозащитники

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Обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 апреля сообщила "Крымская правозащитная группа" со слов родственников украинского активиста.



По их информации, сейчас Приходько находится в Краснодаре. В ближайшие дни его должны доставить в Ростов-на-Дону, где в Южном окружном военном суде будет рассматриваться по сути уголовное дело.



Первое судебное заседание назначено на 9 апреля.



Помимо подготовки к совершению террористического акта, украинца обвиняют в приобретении, хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского активиста Приходько этапируют из оккупированного Крыма в РФ, - адвокат

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.