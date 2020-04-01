На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

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На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

В Ивано-Франковской области по состоянию на 1 апреля зафиксировано 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, двое из которых находились в перинатальном центре

Об єтом сообщил на брифинге врио главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, информирует Цензор.НЕТ.

На сегодня, из 127 результатов случаев заболевания, лабораторно подтвержден COVID-19 у 65 человек. 5 человек умерли, из которых двое находились в областном перинатальном центре.

В свою очередь руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский сообщил, что сейчас в роддоме находятся четыре пациентки с температурой. Их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых отрицательные. Анализы направили в лабораторию на исследование, завтра ожидаются результаты.

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По словам главного санитарного врача области Руслана Савчука, тестов и реагентов хватает. Также в ближайшее время дополнительно будут получены ПЦР-тесты корейского производства для выявления коронавируса, с помощью которых смогут быстрее получить результаты образцов.

Коронавирус и карантин
карантин Ивано-Франковская область COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Юрій Ан
У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померла 621 особа, що майже на 30% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Джерело: Укрінформ із посиланням на інформацію, отриману в Державній службі статистики
Деталі: За даними Держстату, у січні 2019 року від цих хвороб в Україні померли 908 осіб.

Нас разводят, с этим вирусом, как последних лохов.
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01.04.2020 19:08
+3 Гыг с Вами
а в беларуси меры безопасности доводят так...

На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА - Цензор.НЕТ 4617
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01.04.2020 19:02
+2 Solomon c5c4359c
24
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01.04.2020 19:00
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