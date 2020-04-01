Глава Минздрава Степанов: "Мы втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с COVID-19"

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Глава Минздрава Степанов: "Мы втрое увеличили оклад медработникам, которые борются с COVID-19"

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Минздрава. 

В сообщении отмечается: "Приказом, которій подписал Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 осуществляется доплата:

- экстренный медицинский техник;

- врач-пульмонолог;

- врач-инфекционист;

- врач-патологоанатом;

- врач-эпидемиолог;

- врач-лаборант;

- врач-анестезиолог;

- врач-радиолог;

- врач-бактериолог;

- врач-рентгенолог;

- врач-вирусолог;

- врач общей практики - семейный врач;

- врач-терапевт

- врач-педиатр;

- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;

- сестра медицинская;

- младшая сестра (всех наименований);

- регистратор медицинский;

- сестра-хозяйка;

- водитель.

Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19".

Также читайте: Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 саша паламарчук
Поверніть Супрун недоумки зелені!
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01.04.2020 19:03
+5 Ан Мур
Дефолт, гроші від МВФ, пандемія коронавірусу: велике інтерв'ю з Петром Порошенком

01.04.2020 18:41

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01.04.2020 19:03
+5 Александр Рак 6b1f2571
Шановний пане Стєпанов! Приймаючи роди в породілі, зашиваючи кровоточиву рану в травм. пункті, проводячи невідкладні операції НЕ ОБСТЕЖЕНИМ НА КОРОНАВІРУС ХВОРИМ!!! лікарі відносяться до тих, які по-вашому "боряться з коронавірусом", чи ні?! Чи для того, що причислити себе до тих, хто "не бореться", перед тим, як зашити рану, потрібно затребувати щойно пройдений негативний тест у пацієнта? Чим взагалі думають в міністерстві?! Невже не розуміють, що ВСІ ЛІКАРІ (ТА МОЛОДШИЙ МЕД, ПЕРСОНАЛ) ЯКІ ЗАДІЯНІ В НАДАВАННІ ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ потенційно контактують з вірусоносіями!!!!!
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01.04.2020 19:20
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