Кабмин принял решение о поддержке пенсионеров, теперь депутаты должны проголосовать за изменения в госбюджет, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил о мерах, которые предпринимают власти для борьбы с распространением коронавируса и негативным влиянием вынужденного карантина на украинскую экономику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая - это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тыс. экспресс-тестов, а также 40 тыс. пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в ​​Украину уже прибыли 100 тыс. ПЦР-тестов. Подчеркну, это и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются каждому региону Украины.

Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немного легче.

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Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 000, а также определенным уязвимым категориям населения. Важна и запланирована на 1 мая 2020 г. индексация пенсий", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины.

"Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не отнимут у людей такую ​​важную поддержку", - подчеркнул он.

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