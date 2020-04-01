Киев готов при худшем сценарии переоборудовать в госпитали выставочные центры, - Кличко

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кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в столице под госпитали будут переоборудованы выставочные центры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в среду мэр заявил, что в настоящее время в инфекционных отделениях подготовлены около 500 коек. "Мы готовы разместить, если будет необходимость, до 7 тысяч людей в наших больницах", - сказал городской голова.

Он подчеркнул: "Также мы рассматриваем разные возможности, в том числе и путь, по которому пошли в Австрии, когда выставочный центр превратился в большой госпиталь".

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Коронавирус и карантин
карантин Кличко COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 SANDY
толку з цих виставкових центрів, якщо лікувати нікому і нічим..... просто прийти, щоб здохнути не у власній хаті
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01.04.2020 19:38
+4 Власов Сергей b3083465
Две вселенные Украина и Южная Корея
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

4 ч. ·

Будка для тестирования всех желающих на коронавирус в Южной Корее.Київ готовий за найгіршого сценарію переобладнати в госпіталі виставкові центри, - Кличко - Цензор.НЕТ 3850
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01.04.2020 19:43
+4 Leshek
а еще можно пустить под госпитали маетки можновладцев
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01.04.2020 19:48
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