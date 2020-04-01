Без обязательной обсервации возвращение в Украину из-за рубежа будет невозможным, - Зеленский

2897

Возвращающие из-за рубежа граждане Украины должны проходить процедуру обязательной обсервации для недопущения возможного заражения других людей коронавирусом.

Об этом заявил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то это безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все объекты для обсервации должны быть полностью готовыми и комфортными для людей, - Зеленский

"Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - предупредил президент.

Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.

Также читайте: Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко