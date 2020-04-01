Погибшего на Донбассе воина 57-й ОМП Владимира Мовчанюка похоронят 2 апреля на Виннитчине. ФОТО

1400

2 апреля, в селе Андреевка Погребищенского района Винницкой области, в 11.30 состоится чин погребения украинского воина Владимира Сергеевича Мовчанюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Мовчанюк, 1983 года, младший сержант, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 30 марта в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Сегодня вечером, около 21.00, тело погибшего военнослужащего должны привезти на Винницкую область. Маршрут движения траурного кортежа будет пролегать через села Старостинцы, Гопчица, Погребище (завод, ул.Вишневая, ул.Б.Хмельницкого, ул.Коцюбинского, Привокзальная), Плыскив.

Жителей района призывают выйти и отдать последний долг Герою, соблюдая правила карантина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера во время выполнения боевого задания от пули снайпера террористов погиб украинский воин Владимир Мовчанюк, - Винницкая ОГА