Заблокированные из-за карантина на оккупированных территориях украинцы могут вернуться домой, - Резников

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Граждане Украины, которые после закрытия КПВВ на карантин остались в оккупированных районах, могут вернуться на подконтрольную Украины территорию.

Об этом в комментарии Радіо Свобода сказал Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Карантинные меры важны, и их вводит не только украинское правительство, а правительства всех стран, которые страдают - их более 158. Но все граждане Украины сегодня имеют право вернуться в страну, это касается всех: как из-за рубежа, так и с временно оккупированных территорий. Их обязаны пропустить без сомнения, Государственная пограничная служба и командование ООС это знают и пропускают их", - сказал министр.

В то же время Алексей Резников напомнил, что по возвращении на контролируемую территорию эти люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

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"Что касается граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, они также имеют право выхода с подконтрольной правительству территории. Это знают пограничники на КПВВ в Херсонской области и военные на КПВВ в Луганской и Донецкой областях", - отметил Резников.

Однако, добавил министр, оккупационные администрации блокируют выход людей с захваченных территорий.

По информации "Радио Донасс.Реалии", часть людей не может вернуться домой на подконтрольную Киеву территорию после посещения родственников в ОРДЛО. Им отказывают в пропуске из-за Донецкой и Луганской регистрации в паспорте.

Кроме того, в Станице Луганской и Зайцево остались граждане, которые двигались домой на оккупированную территорию. Их не пропустили, люди снимают жилье в селах у линии разграничения.

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В штабе ООС утверждают, что исключительный пропуск граждан через линию соприкосновения возможен только в критических ситуациях, таких как лечение или смерть родственника. Государственная пограничная служба, в свою очередь, не принимает решений об экстренном пропуске вообще, ссылаясь на исключительное право командующего ООС.

Напомним, ранее в пресс-центре Объединенных сил пояснили, что:

- Для лиц, у которых есть местная регистрация, на передвижение в пределах и между Донецкой и Луганской областями дополнительных ограничений не вводится. Эта категория граждан также вправе проезжать на эти территории со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. При этом жителям Донецкой и Луганской областей рекомендуется без веских причин не оставлять районы постоянного проживания.

- Не ограничивается право на въезд на территорию Донецкой и Луганской областей гражданам, владеющим недвижимостью в этих областях.

- В район проведения операции также будут пропускать лиц, которые следуют к месту работы при предъявлении соответствующей справки от работодателя.

- Основанием для пропуска граждан на въезд-выезд также может быть смерть близких родственников и членов семьи, что также подтверждается соответствующими документами.

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- Разрешение на пересечение границ областей предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

- Частным предпринимателям, организациям, предприятиям, осуществляющим обеспечение жизнедеятельности региона, разрешен въезд / выезд по предъявлению соответствующих документов.

- Отдельные решения могут приниматься на пропуск лиц, имеющих веские причины гуманитарного характера или критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

При этом пересечение границ областей осуществляется только через определенные командованием Объединенных сил блок-посты с обязательным температурным скринингом без исключения всех граждан и должностных лиц с соблюдением определенных ранее процедур.