За март саперы ВСУ и сотрудники ГСЧС сил ООС обследовали 250 га территории и обезвредили 2000 взрывоопасных предметов. ФОТОрепортаж

410

В течение марта в районе проведения операции Объединенных сил велась интенсивная и напряженная работа по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на контролируемых Правительством Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Поиск и обезвреживание боеприпасов продолжается как в районах выполнения боевых задач подразделениями Объединенных сил, так и на территориях, сегодня удаленных от линии разграничения.

В частности, саперными подразделениями Вооруженных Сил Украины в первый месяц весны проведения инженерную разведку около 30 гектаров местности и более восьми километров потенциально опасных участков дорог. За это время военными саперами выявлено и обезврежено восемь сотен различных взрывоопасных предметов.

Однако львиную долю работ по очистке территории Донецкой и Луганской областей от смертельно опасных находок взяли на себя специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил. Только в марте пиротехнические подразделения службы более 230 раз привлекались к задачам по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также сопровождения аварийных бригад коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро-, газо- и водоснабжения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны

В пресс-центре ООС продолжили: "Результатом работы пиротехнических расчетов ГСЧС в марте стало обследования и очистки от взрывоопасных предметов участков площадью более 220 гектаров, обезвреживание более 1200 мин, снарядов и других боеприпасов. При этом задачи подразделениям службы часто приходилось выполнять в районах ведения интенсивных боевых действий и даже в так называемой "серой" зоне, как в случае проведения работ на Донецкой фильтровальной станции, ремонта гражданскими специалистами инженерных сетей или дооборудование контрольных пунктов въезда-выезда.

Отметим, что угрозу для специалистов-пиротехников в районе операции Объединенных сил несут не только многочисленные взрывоопасные предметы, но и непосредственная причина их появления на Донбассе - вооруженные формирования Российской Федерации. С недавних примеров - на днях оккупационная власть предоставила СММ ОБСЕ письменные гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Золотое и Катериновка на период до 05 апреля для проведения работ по разминированию и изъятия взрывоопасных предметов на кладбищах. Однако, уже 30 марта оккупанты открыли огонь из минометов и гранатометов по окрестностям Золотого. Во время обстрела получил ранение военнослужащий ВС Украины, который в составе подразделения держал оборону на указанном участке".

"Такие случаи, как отмечает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, скорее правило, чем одиночные выпады, которое в очередной раз подтверждает коварство поведения врага на оккупированных территориях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на Донбассе изъяли и обезвредили 900 взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж





