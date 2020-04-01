Зеленский по телефону обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов.

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Отдельно стороны обсудили ситуацию с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил Зеленского, что турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.