За неделю от гриппа в Украине умерли 2 человека, с начала эпидсезона - 70, - Минздрав

1228

За прошедшую неделю (23-29.03.2020) ОРВИ в Украине заболели 151 тыс. человек, из них 41,3% - дети. Зафиксированы 2 летальных случая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 395,9 на 100 тыс.населения, что на 17% меньше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано региональное географическое распространение гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне

"За неделю получено сообщение о 2 летальных исхода в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 70), ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Днепропетровщины с подозрением на коронавирус умер от гриппа