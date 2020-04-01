В Запорожской области шесть новых случаев COVID-19, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной государственной администрации.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Состояние заболевших - легкой и средней тяжести, все зони изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, на сегодняшний день в Запорожской области трое пациентов выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано.