В процессе реформы в ВСУ сократят 17 генеральских должностей, - Хомчак

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В процессе реформы в Вооруженных силах Украины сократятся 17 генеральских должностей, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашей армиие сокращается 17 генеральских должностей", - сказал он в интервью информагентству Минобороны Украины "АрмияINFORM", опубликованном в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Хомчак отметил, что в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный - генерал. К сожалению, не все депутаты к военным готовы прислушиваться, но мы продолжаем убеждать: это предложение базируется как на нашем историческом наследии, так и на мировой практике", - пояснил он.

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