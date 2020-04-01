В Украине 125 новых случаев COVID-19, всего заболевших - 794, летальных случаев - 20, - Минздрав

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случая COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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