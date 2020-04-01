Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США

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китай

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.

Об этом сообщил в среду американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ. 

"Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, сократив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни", - отметили американские чиновники на условиях анонимности.

Они не вдавались в детали разведывательного отчета, сославшись на секретность информации. Однако, чиновники подчеркнули, что данные американской разведки указывают на сознательное умаление китайскими властями последствий COVID-19.

При этом указывается на то, что китайское правительство постоянно менял методологию подсчета больных. Кроме того, в отчете говорится о тысячах урн для погибших в провинции Хубэй.

Вспышка коронавируса начался в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Официальный Пекин публично сообщил только о 82 тыс. случаев заболевания и 3,3 тыс. смертей. В США сейчас насчитывается более 200 тыс. Инфицированных человек и более 4 тыс. летальных исходов.

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Коронавирус и карантин
карантин Китай США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+79 Алексей Гниденко cac7ebd6
Потому что коммунисты и кацапы всегда врут.
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01.04.2020 22:33
+65 Zelya Vsyo
Везде где коммуняки и гебисты у власти полный пи*дёж во всём. Китай солгал о количестве больных и погибших от коронавируса, в провинцию Хубэй поставлялись тысячи урн для умерших, - разведка США - Цензор.НЕТ 4385
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01.04.2020 22:33
+55 mrSmith
Потому что в совке всегда все хорошо!
Ни эпидемий, ни техногенных катастроф, ни землетрясений.
Если бы шведы в 1986 году не зафиксировали радиоактивное облако, то про масштабы аварии на ЧАЭС, узнали бы в 1991 году.
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01.04.2020 22:35
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