Национальный природный парк горел в Одесской области. ФОТОрепортаж

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В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от утра продолжается пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГСЧС в области.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка. В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.

В то же время администрация парка сообщила в Фейсбуке, что возгорание началось ночью.

В сообщении отмечается: "Возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса - Рени. Утром пламя уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив с.Маяки. В 13.00. горело на нескольких участках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы. Работники Нижнеднестровского НПП сообщили ГСЧС и собственными силами пытались потушить огонь. Но ни им, ни приехавшим пожарным это не удалось. Выгорели большие площади".







