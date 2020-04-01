Национальный природный парк горел в Одесской области. ФОТОрепортаж

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В Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка от утра продолжается пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГСЧС в области.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка. В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.

В то же время администрация парка сообщила в Фейсбуке, что возгорание началось ночью.

В сообщении отмечается: "Возгорание произошло еще ночью, в районе 43-45 км трассы Одесса - Рени. Утром пламя  уже стеной двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив с.Маяки. В 13.00. горело на нескольких участках, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы. Работники Нижнеднестровского НПП сообщили ГСЧС и собственными силами пытались потушить огонь. Но ни им, ни приехавшим пожарным это не удалось. Выгорели большие площади".

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Топ комментарии
+6 Igor L
В Дністровських плавнях спеціально підпалюють очерет, щоб вигорів старий і виріс новий, який можна буде косити і продавати закордон! Підпал національного природного парку це злочин, але поліція в Одеській області покриває бандитів, бо бандити які панують в Дністровських плавнях це зять колишнього губернатора Одеської області - Гриневецького, який побудував котеджне містечко на забороненій території нацпарку, прямо в санітарній зоні одеського водозабора і ніхто ніяка влада не може вигнати звідти цих бандитів! А інші одеські бандити тероризують інший нацпарк Тузлівські лимани і забороняють адміністрації парка прорити прірву між лиманами та Чорним морем, щоб риба вільно ходила на нерест і назад! Бандити яких кришує народний депутат Ткаченко від Слуги Народу, за допомоги міліції зірвали природоохоронні роботи нацпарку, щоб зберегти бандитську штучну прірву через яку тотально виловлюють всю рибу!
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01.04.2020 23:26
+5 Чайка Київ
Це так жахливо. Скільки живого гине. Люди, схаменіться
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01.04.2020 23:26
+2 Богдан Т
Стартувала земельна "реформа" - розчищають угіддя.
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01.04.2020 23:21
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