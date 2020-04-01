Убьет ли коронавирус Путина и Россию? ВИДЕО

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Коронавирус в России - в центре внимания Марины Данилюк-Ярмолаевой в новом выпуска "Без цензуры". Чи знищить коронавірус Путіна та Росію?

До массового выявления коронавируса у граждан российские власти воздерживалась даже от самых минимальных ограничений. А РПЦ тем временем усиленно рассказывала верующим, что лучший способ уберечься - ходить в церковь и причащаться. Но теперь все изменилось.

Так чем же живут россияне на карантине? Сколько местных чиновников может уложить на больничные койки коронавирус? Действительно ли Владимир Путин самоизолировался и "работает дистанционно"? И, наконец, похожи ли украинцы на русских в вопросе самоорганизации и соблюдения карантина во время эпидемии коронавируса? Спойлер - нет, и это приятно. И главное. Смогут ли коронавирус и катастрофическое падение цен на нефть добить остатки российской империи?

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