С 2025 для каждого офицера знание иностранного языка будет обязательным, - Хомчак

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Для улучшения совместимости с армиями стран НАТО украинские военные должны на высоком уровне владеть английским языком.

Об этом заявил в интервью АрмияInform главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ужесточаются требования к нашим военнослужащим как к лейтенанту, так и к генералу, в том числе и по знанию английского языка. С 2025 для каждого офицера знания иностранного языка должно быть обязательным. Сейчас реальное положение дел не в нашу пользу. Только около 20% выпускников отечественных вузов владеют иностранными языками (английский) на уровне, позволяющем им свободно общаться с иностранными коллегами", - отметил Хомчак.

По его словам, в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко прорабатывают новую программу по изучению иностранных языков для курсантов с использованием интерактивных средств обучения. Новую программу изучения иностранных языков введут с сентября 2020 года.

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В результате у выпускников высших военных учебных заведений тактического уровня уровень владения иностранным языком должен быть СМР 2.

"Кроме этого, уже сегодня отдельные занятия с курсантами по изучению специальных дисциплин проводят на иностранном языке. А для курсантов летного военного вуза тестируют языковую программу, рассчитанную на 800 часов, что позволяет им владеть еще и требованиями ИКАО (для международных перелетов). В Национальной академии Сухопутных войск с 2019 к учебным занятиям три раза в неделю привлекают американских военнослужащих из тренировочной группы JMTG-U. Большинство из них имеют педагогическое образование", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Офицеры Вооруженных сил могут учиться на курсах иностранных языков, однако ежегодно их могут проходить всего около тысячи военнослужащих.

"Я еще до назначения на должность НГШ поставил перед собой задачу повысить уровень знания английского. И над этим работаю. Правда, самое трудное - это найти сейчас хотя бы несколько часов в неделю для занятий. Однако надеюсь, что вскоре смогу отказаться от помощи переводчика во время встреч с коллегами из НАТО", - заявил Хомчак.

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