Экспортная цена на российскую нефть стала отрицательной

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Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной. В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными. Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

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Экспорт станет невыгодным, если текущая ситуация сохранится в течение месяца, По расчетам Argus, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $15–16 за баррель (CIF Роттердам) при текущем курсе валют и ставке фрахта. Накануне стало известно, что 30 марта стоимость Urals опустилась до $13 за баррель.

Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

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