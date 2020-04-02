На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего в области - 106

478 4
коронавирус

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Тернопольской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

"Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 106 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 1 апреля", - говорится в сообщении. В том числе:

  • 77 случаев - жители Монастыриського района (1 - летальный),
  • 14 - жители Залещицкого района,
  • 7 - жители Козовского района,
  • 3 - жители Тернополя,
  • 2 – жители Кременецкого района,
  • 1 - жительница Бучацкого района,
  • 1 - житель Тернопольского района,
  • 1 - житель Бережанского района.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому. ВИДЕО

Напоминаем, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом, зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 , 13 человек выздоровели.

Коронавирус и карантин
карантин Тернопольщина COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Смотреть комментарии