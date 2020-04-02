Услуга е-Малятко входит в перечень неотложных, поэтому во время карантина доступна в ЦНАУ, - Минцифры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
"е-Малятко входит в перечень неотложных услуг, которые будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина. Если е-Малятко не работает в вашем городе, вы можете обратиться в ЦПАУ, чтобы зарегистрировать рождение ребенка и оформить выплаты на него", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что перед визитом в ЦПАУ стоит позвонить туда и узнать часы приема во время карантина.
Напомним, е-Малятко - это комплексный сервис, в который входит 10 услуг, связанных с рождением ребенка.
Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове.