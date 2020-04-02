Возглавлявший следствие по делу MH17 нидерландский прокурор Вестербеке уволился

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на nu.nl.
Он занял должность начальника полиции Роттердама.
По инициативе родственников погибших Вестербеке получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи именно в расследовании дела MH17.
Напомним, Фред Вестербеке возглавлял совместную следственную группу (JIT), занимавшуюся уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе 2014 года.
Очередное судебное заседание по делу МН17 в Нидерландах из-за вспышки коронавируса перенесли на июнь.