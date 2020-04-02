Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. Враг применил 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП, за сутки - 15 обстрелов, - штаб

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1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение суток противник открывал огонь из "отведенных" согласно минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.

"В вечернее время оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Вильный и Новоалександровки. По защитника Хутора Вильный враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям ВСУ вблизи Орехово.

"Украинские защитники, хорошо знакомы с коварной тактикой оккупантов и вовремя реагировали на каждый обстрел, дав вражеским подразделениям достойный отпор", - сообщили в пресс-центре ОС.

Кроме того, по данным штаба, уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских защитников вблизи Павлополя. Уже под вечер обстрел из БМП-1 был зафиксирована в районе Песков.

"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил возле Новомихайловки. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - вблизи Николаевки", - сказано в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Во время обстрелов в течение прошедших суток военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Какие-либо преступные действия вооруженных формирований будут и в дальнейшем оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств", - отметили в пресс-центре ОС.

По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.



