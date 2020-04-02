Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. Враг применил 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП, за сутки - 15 обстрелов, - штаб

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1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, вопреки взятым на себя обязательствам, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение суток противник открывал огонь из "отведенных" согласно минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время пошел на применение артиллерийских систем крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.

"В вечернее время оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского. В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра.

Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, дав понять противнику всю бесперспективность повторения подобных действий в будущем", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что вчера из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Вильный и Новоалександровки. По защитника Хутора Вильный враг также применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К вечеру подразделения противника открывали огонь из гранатометов различных систем по позициям ВСУ вблизи Орехово.

"Украинские защитники, хорошо знакомы с коварной тактикой оккупантов и вовремя реагировали на каждый обстрел, дав вражеским подразделениям достойный отпор", - сообщили в пресс-центре ОС.

Кроме того, по данным штаба, уже несколько дней подряд традиционно высокую активность противник проявляет в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских защитников вблизи Павлополя. Уже под вечер обстрел из БМП-1 был зафиксирована в районе Песков.

"Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил возле Новомихайловки. Здесь российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - вблизи Николаевки", - сказано в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Пострадавших вовремя доставили в военно-медицинского учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

"Во время обстрелов в течение прошедших суток военнослужащие Вооруженных Сил Украины действовали решительно и прицельным огнем по опорным пунктам противника подавляли активность оккупантов. Какие-либо преступные действия вооруженных формирований будут и в дальнейшем оперативно пресекаться украинскими защитниками с помощью имеющихся огневых средств", - отметили в пресс-центре ОС.

По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. Враг применил 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП, за сутки - 15 обстрелов, - штаб 01
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе. Враг применил 152- и 122-мм артсистемы, минометы и вооружение БМП, за сутки - 15 обстрелов, - штаб 02

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