В учреждениях исполнения наказаний и СИЗО случаев заболевания коронавирусом не выявлено, - Минюст

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По состоянию на 1 апреля в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО случаев коронавируса не зарегистрированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.

"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - сообщили в Минюсте.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО столицы.