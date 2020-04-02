В учреждениях исполнения наказаний и СИЗО случаев заболевания коронавирусом не выявлено, - Минюст

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По состоянию на 1 апреля в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО случаев коронавируса не зарегистрированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.

"Ни одного случая коронавируса в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО не выявлено", - сообщили в Минюсте.

В учреждениях исполнения наказаний и СИЗО случаев заболевания коронавирусом не выявлено, - Минюст 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможной вспышке коронавируса в Лукьяновском СИЗО столицы.

Коронавирус и карантин
карантин Минюст COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Генрих Реалист
Кто и когда там тесты проводил, проводит?
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02.04.2020 08:12
+1 буков
Це запрошення?
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02.04.2020 08:06
+1 Владислав Носковский
Там навіть якщо голову відріжуть, то напишуть "серцева недостатність"...
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02.04.2020 08:39
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