Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"

1470

Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Меркель договорились о перенаправлении Украине 150 млн евро для борьбы с коронавирусом

19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.