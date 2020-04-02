Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.
Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.
В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.
19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.
"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.
По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.
свічка
@svecha62
·6 год
Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Святить яйка в этом году будут жены)))