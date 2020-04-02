Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"

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меркель

Меры по ограничению контактов между людьми, введенные в Германии 22 марта, в ближайшее время смягчены не будут.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после телеконференции с премьер-министрами федеральных земель 1 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пандемия не признает праздников... Думать об ослаблении мер рано", - отметила Меркель.

Она попросила людей отпраздновать Пасху в кругу самых близких, с теми, с кем они делят одно помещение, воздержаться от поездок и посещений, в том числе родственников.

В Германии ограничения не будут сняты как минимум до 19 апреля включительно, но усиления мер при этом не произойдет.

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19 апреля почти во всех федеральных землях заканчиваются пасхальные праздники школьников. После этого в зависимости от динамики распространения коронавируса будет приниматься решение, как действовать дальше.

"Думать об адаптации мероприятий можно тогда, когда количество зараженных по всей стране будет удваиваться каждые десять дней (сейчас в стране это происходит каждые 5-6 дней)", - сказала Меркель.

По данным на утро 2 апреля, Германия опережает Францию по количеству зараженных (77 981), но число смертей здесь сравнительно невысоко (931). Выздоровели 18 700 человек.

Коронавирус и карантин
Германия карантин Меркель COVID-19 коронавирус
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+6 Ksenia VB



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@svecha62

·6 год

Взяла у Березовца в ТГ
Илон Маск пишет,что готов предоставить бесплатно аппараты ИВЛ. К нему в комменты приходит Уляна Супрун и просит помочь Украине. А потом залазит чудище Вадим Аристов и просит Маска не помогать Супрун, а контактировать напрямую с командой Владимира Зеленского
Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано" - Цензор.НЕТ 4219
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02.04.2020 08:29
+5 буков
Оптимісти однако, дай Боже щоб до кінця травня пішло вниз.
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02.04.2020 08:22
+3 Геракл Платонович
КороноПасха отменяется....
Святить яйка в этом году будут жены)))
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02.04.2020 08:21
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