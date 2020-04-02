COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

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В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса.

По информации сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости, в стране зарегистрировали 215 003 заражений и 5102 летальных случая, передает Цензор.НЕТ.

Жертвами коронавируса в США за минувшие сутки стали 1 049 человек. Всего от коронавируса в мире за сутки умерли 4 890 человек.

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