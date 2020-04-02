COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии. ИНФОГРАФИКА

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коронавирус

В среду 1 апреля в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса.

По информации сайта worldometers, который в режиме реального времени обновляет статистику заболеваемости, в стране зарегистрировали 215 003 заражений и 5102 летальных случая, передает Цензор.НЕТ.

Жертвами коронавируса в США за минувшие сутки стали 1 049 человек. Всего от коронавируса в мире за сутки умерли 4 890 человек.

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COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 01
COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 02
COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 03
COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии 04

Коронавирус и карантин
карантин США COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Ksenia VB
помрій, цапе COVID-19: в США за сутки умерли 1049 человек - рекордное число жертв с начала пандемии - Цензор.НЕТ 6225
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02.04.2020 08:30
+5 Ksenia VB
іхтамнєтний вірус..
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02.04.2020 08:30
+5 Александр Терентьев 035eef5a
Насчет США - лично был я там в начале века .Население жирное (особенно среди черных ).Едят много и что попало -сладенькое жирненькое жаренные фаст-фуды .Понятно что там полно диабетиков и людей с нарушением сердечно-сосудистых заболеваний не смотря на классную медицину . Страна свободных людей так-сказать ! Вот и такой хреновый ризалт по смертности . Кстати тоже будет и у нас только гораздо хуже при такой сраной блатной медицине . Не хочу каркать дай Бог чтоб пронесло и здоровья Всем нам ! Слава Украине !
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02.04.2020 08:31
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