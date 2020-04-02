За сутки от коронавируса во Франции умерли 509 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране

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коронавирус

Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более пол тысячи людей. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысило 4 тысячи.

По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса по состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только в течение минувших суток умерли 509 человек, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 2 апреля количество инфицированных людей составляет 56 989. 4032 человека умерли. В тяжелом состоянии еще 6017. Выздоровели 10 935 человек

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Больные COVID-19 по возрасту: 34% людей, которые находятся в больницах. – моложе 60 лет, 60% – от 60 до 80 лет. Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше, пишет УНИАН.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи. Главенствующая тройка: Италия – более 13 тысяч, Испания – более 9 тысяч, в США – свыше 5 тысяч.

За сутки от коронавируса во Франции умерли 509 человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране 01

Коронавирус и карантин
карантин Франция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 буков
Новини дуже піднімають настрій, то про корону то про смерть в ДТП. В ізоляції саме те що треба.
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02.04.2020 08:56
+2 5 копійок
Країни вважали що маючи ядрьону зброю будуть в безпеці, а біда прийшла звідки не чекали і до сраки ті ядрьоні бімби. А Китай вже очухався, виробляє фуфло і продає його по всьому світу. Ось така фігня, малята.
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02.04.2020 09:12
+1 Krug J
Это же всемирная технология(психология человека). Чем больше человек в стрессе и испуган тем легче им управлять. Интернет сблизил людей по всему миру и сделал людей способных к лёгкой самоорганизации. А власти во всем мире видя, что теряют монополию на управления людьми придумали этот"ДУРДОМ" с вирусом и очень удачно разобщили людей заставляя их шарахаться друг от друга.
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02.04.2020 09:06
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