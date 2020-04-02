13 стран ЕС в совместном заявлении предостерегли государства от посягательств на права человека под предлогом борьбы с COVID-19

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Германия и еще 12 стран - членов ЕС обнародовали в среду, 1 апреля, заявление, в котором предостерегли отдельные государства от долгосрочного посягательства на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, авторы документа подчеркнули, что "глубоко обеспокоены" рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечает агентство AFP, заявление, по всей видимости, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент 30 марта наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект. Премьер-министр Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, документ "грозит заткнуть рот последним независимым журналисткам и журналистам".

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В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном 1 апреля, заявил, что европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией.