У сотрудника Одесского горсовета диагностировали коронавирус

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В Одессе у сотрудника департамента обращений граждан Одесского горсовета диагностировали коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

По его словам, в условиях карантина большинство сотрудников мэрии, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах.

"Однако, сегодня у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Все контактные лица уже установлены и отправлены на карантин", - сообщил Вугельман.

Как подчеркнул вице-мэр, специалисты этого подразделения городского совета, находящиеся в прямом контакте с горожанами, "приняли удар на себя".

В среду, 1 апреля, руководство города приняло решение - отправить многих сотрудников, работающих в административном здании мэрии на Думской площади,1, - на удаленную работу.

Вугельман утверждает, что, несмотря на технические сложности, эта мера не повлияет на качество работы городской власти.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, диагноз сотрудника горсовета подтвердился вечером 1 апреля. До этого он неделю лечился дома, но состояние ухудшилось, и поэтому провели соответствующую диагностику.

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