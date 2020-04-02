США купили у России "гумпомощь" после телефонного разговора Трампа и Путина, - Госдеп

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Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью", были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованного в среду.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", - отметили в Госдепе.

При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. "И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается", - говорится в комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных. В среду, 1 апреля, в США зарегистрировали не менее 1049 жертв коронавируса

Коронавирус и карантин
Госдепартамент США карантин Путин Россия США гуманитарная помощь Трамп COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Яр Холодний
Кто-бы сомневался... Это у кацапов "в крови" - "понты колотить"... Сделают - "на копейку", а растрезвонят - "на три рубля...".
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02.04.2020 09:21
+15 Владимир Николенко 123e1460
якби не трамп рашку б вже давно знищили
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02.04.2020 09:21
+12 віктор федорович 31ee1569
Саудовская Аравия вслед за нефтью снизит цену на газ до 50%, экономическая война с Россией переходит на новый уровень

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/204288_1585680411
показать весь комментарий
02.04.2020 09:25
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