Наши люди не поймут всего ужаса коронавируса, пока не увидят трупы, - глава ГПСУ Дейнеко

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко считает, что безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться из-за границы.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Дейнеко, Госпогранслужба провела анализ пассажиров рейсов, которые возвращались из-за границы на Родину.

"Мы провели анализ пассажиров этих рейсов и, к сожалению, 30% вернувшихся вылетали за границу уже после того, как президент призвал граждан Украины возвращаться домой. А они вместо этого вылетели на отдых", - отметил он.

"Вы же помните рейс из Ухани? Тогда была принудительная обсервация этих почти ста человек в Новых Санжарах. Вот мы должны были идти по такому же пути, а не садить всю страну на карантин в угоду тому, чтобы наши граждане, которые отдыхали или находились на заработках, спокойно вернулись домой и начали нас заражать", - подчеркнул Дейнеко.

Кроме того, глава Госпогранслужбы считает, что безопасность всего населения Украины нужно ставить выше, чем безопасность и комфорт 500 тысяч человек, которые изъявили желание вернуться.

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"Вы же видите, как у нас люди понимают самоизоляцию. Они ходят на шашлыки, бродят по городу. Люди просто не понимают опасности. Пока они не увидят трупы, пока эта беда не зацепит их близких, родственников и друзей, до тех пор к ним не придет понимание всего ужаса этого заболевания", - объяснил он.

Напомним, ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой эвакуированные из Вьетнама, показали, как они "прорвали оборону" в аэропорту "Киев", чтобы избежать обсервации.

30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

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