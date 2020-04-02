Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева

Об этом заявила глава организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансировании МВФ – более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент", - заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.
Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.
Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.
Вот бы кто мог поставить на место зарвавшихся буржуинов...