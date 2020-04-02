Ни одного случая заражения COVID-19 в рядах пограничников нет, - глава ГПСУ Дейнеко

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Но есть четыре человека, которые находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"На данный момент ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса у пограничников нет. Людей с подозрением на COVID-19 также нет", - отметил он.

По его словам, есть четыре человека, которые находятся на обсервации в Главном военном клиническом госпитале Госпогранслужбы. Они проводили пограничное оформление граждан, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус.

"Мы заранее подготовились, и я считаю, что наши военнослужащие достаточно хорошо защищены. То есть по состоянию на 1 апреля четыре человека у нас в обсервации и 91 - на самоизоляции", - подчеркнул Дейнеко.

"Говорить о "переизбытке штата" некорректно. Штатная численность Госпогранслужбы по закону составляет 53 тысячи человек, но в наличии только 43 тысячи. То есть у нас "некомплект" на уровне 23-24%. Поэтому то, что сейчас позакрывались некоторые пункты пропуска, дает нам возможность функционировать в более-менее нормальном режиме", - подытожил он.

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