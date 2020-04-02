Тело 32-летнего чиновника с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружено в Ривном, - полиция. ФОТО

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В городе Ривне в собственном доме было найдено тело 32-летнего высокопоставленного чиновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Без признаков жизни 32-летнего жителя областного центра в собственном доме на улице Черновола обнаружила 1 апреля, около 11:40 родственница и сообщила в полицию.

Полицейские на месте происшествия обнаружили в гостиной тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки, а рядом с ним - охотничье ружье. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой самоубийство).

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Оружие, которое было зарегистрировано в установленном законодательством порядке, изъяли.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причины трагедии.

У погибшего чиновника остались жена и малолетний сын.

Как сообщает издание "Рівненські новини", погибший чиновник Илья Карпов, работавший заместителем начальника главного управления Госгеокадастра в Ривненской области.



Фото: сайт "Ривненські новини"