На утро 2 апреля подтверждены 804 случая COVID-19 в Украине, 20 человек умерли, 13 - выздоровели, за сутки поступило 484 подозрения, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 51 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 10 случаев;
Донецкая область - 7 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 19 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случая;
Кировоградская область - 7 случаев;
г. Киев - 160 случаев;
Киевская область - 64 случая;
Львовская область - 11 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 14 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 19 случаев;
Сумская область - 26 случаев;
Тернопольская область - 106 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черновицкая область - 143 случая;
Черкасская область - 54 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщения о подозрении на COVID-19.