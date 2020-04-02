Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия "Укроборонпрома". ФОТОрепортаж

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сбу,контрразведка

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям "Укроборонпрома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и с оборонных предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи", - сказано в сообщении.

Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 01

По данным ведомства, организаторы осуществляли сбыт отремонтированных подержанных запчастей под видом новых через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна "Укроборонпром", которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники. Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.

Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 02

Правоохранители по разрешению суда провели 8 обысков в помещениях, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам проживания организаторов аферы. Во время следственных действий изъята продукция военного назначения и документация с доказательствами противоправной деятельности.

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Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 03

В настоящее время решается вопрос о сообщении двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 04

Напомним, что в середине января этого года сотрудники СБУ разоблачили двух непосредственных исполнителей этой преступной группы, которые по указанию организаторов пытались незаконно переправить за границу комплектующие к военным самолетам.

Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 05

Документирование противоправной деятельности осуществлялось совместно с Департаментом контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Контрразведка СБУ в Харькове блокировала поставки некачественных авиазапчастей на предприятия Укроборонпрома 06
Фото: сайт СБУ

Силовики
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